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Степан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1780

Дата смерти

После 1816

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1745 г.р.

Мать

Вычислено 1751 г.р.

Жена

Вычислено 1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780

Отец: Иван Елисеев

Мать: Татьяна Логинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеева

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1816
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