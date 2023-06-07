Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1780
Дата смертиПосле 1816
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1780
Отец: Иван Елисеев
Мать: Татьяна Логинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеева
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной г-на подполковника Ивана Мих. Хлебникова
Место жительства
Неизвестно
Нижневасильевское, Истра, Московская область
Нижневасильевское (Московская Губ., Рузский уезд, село Васильевское)
Смерть
После 1816