Размазина Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Размазина Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Размазин Никита Тимофеевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Березовских (Размазина) Анна Никитична

Отец ребёнка: Размазин Никита Тимофеевич

Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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