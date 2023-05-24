Размазина Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Березовских (Размазина) Анна Никитична
Отец ребёнка: Размазин Никита Тимофеевич
Чарышское, Чарышский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно