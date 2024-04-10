Гребенева Пелагея Савиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребенева Пелагея Савиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

18.08.1862

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребенев Трофим Антонович

Место жительства
Неизвестно
Высоковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Гребенев Иван Трофимович

Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Гребенев Денис Трофимович

Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Гребенев Аким Трофимович

Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Гребенев Тарас Трофимович

Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Остатина (Гребнева) Параскева Трофимовна

Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович

Рождение ребёнка
06.05.1841

Дочь: (Гребнева) Акилина Трофимовна

Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович

Высоковской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Гребенева Неонила Трофимовна

Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович

Смерть
18.08.1862

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