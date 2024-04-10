Гребенева Пелагея Савиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти18.08.1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1827
Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Гребенев Денис Трофимович
Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Гребенев Тарас Трофимович
Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Остатина (Гребнева) Параскева Трофимовна
Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович
Рождение ребёнка
06.05.1841
Дочь: (Гребнева) Акилина Трофимовна
Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Гребенева Неонила Трофимовна
Отец ребёнка: Гребенев Трофим Антонович
Смерть
18.08.1862