Жучков Андрей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1907
Дата смерти03.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1907
Бракосочетание
25.01.1934
Екимовичи, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1935
Сын: Жучков Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Жучкова Марфа Лаврентьевна
Чижовка-1, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.10.1967
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область