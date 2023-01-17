Жучков Андрей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖучков Андрей Дмитриевич

Жучков Андрей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Водневка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

15.08.1907

Дата смерти

03.10.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1907

Отец: Жучков Димитрий Никифорович

Мать: Жучкова Евгения Семеновна

Водневка, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.01.1934

Жена: Жучкова Марфа Лаврентьевна

Екимовичи, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1935

Сын: Жучков Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Жучкова Марфа Лаврентьевна

Чижовка-1, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
03.10.1967
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close