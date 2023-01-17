Карпова (Петрова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Петрова) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Петров Иосиф

Мать: Петрова Дарья

Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Павел Ерофеевич

Рождение ребёнка
Около 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Павел Ерофеевич

Место жительства
2022
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Павел Ерофеевич

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