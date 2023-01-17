Карпова (Петрова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Петров Иосиф
Мать: Петрова Дарья
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Павел Ерофеевич
Рождение ребёнка
Около 1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карпов Павел Ерофеевич
Место жительства
2022
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно