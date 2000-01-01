Короткова Фрося — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова Фрося

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Алексей Константинович

Отец ребёнка: Коротков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Татьяна Константиновна

Отец ребёнка: Коротков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Виктор Константинович

Отец ребёнка: Коротков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коротков Петр Константинович

Отец ребёнка: Коротков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Неизвестно (ж)

Отец ребёнка: Коротков Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно ( ж2)

Отец ребёнка: Коротков Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротков Константин

Смерть
Неизвестно
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