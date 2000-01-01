Короткова Фрося
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Алексей Константинович
Отец ребёнка: Коротков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Татьяна Константиновна
Отец ребёнка: Коротков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Виктор Константинович
Отец ребёнка: Коротков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коротков Петр Константинович
Отец ребёнка: Коротков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Неизвестно (ж)
Отец ребёнка: Коротков Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно ( ж2)
Отец ребёнка: Коротков Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коротков Константин
Смерть
Неизвестно