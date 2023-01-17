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Прасковья Ивановна

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Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.07.1871 ст.

Дочь: Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.02.1872 ст.

Сын: Никифор Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.12.1872 ст.

Сын: Григорий Семенович

Отец ребёнка: Семен Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.12.1874 ст.

Дочь: Мелания Семеновна

Отец ребёнка: Семен Иванович

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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