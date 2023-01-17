Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1871 ст.
Дочь: Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1872 ст.
Сын: Никифор Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
12.12.1872 ст.
Сын: Григорий Семенович
Отец ребёнка: Семен Иванович
Рождение ребёнка
26.12.1874 ст.
Дочь: Мелания Семеновна
Отец ребёнка: Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Иванович
Смерть
Неизвестно