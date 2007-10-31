Терещенко Леонид Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерещенко Леонид Иосифович

Терещенко Леонид Иосифович

avatar

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

20.05.1930

Дата смерти

31.10.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

1901 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930

Отец: Терещенко Иосиф Васильевич

Мать: Терещенко Александра Ивановна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
19.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терещенко Мария Всеволодовна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
20.07.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Терещенко Мария Всеволодовна

Днепр, Дніпропетровська область
Работа или профессия
Неизвестно
дирижер-хоровик
Смерть
31.10.2007
Днепр, Дніпропетровська область
Похороны
Неизвестно
Днепр, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close