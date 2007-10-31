Терещенко Леонид Иосифович
Место рождения
Дата рождения20.05.1930
Дата смерти31.10.2007
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1930
Рождение ребёнка
19.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терещенко Мария Всеволодовна
Рождение ребёнка
20.07.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Терещенко Мария Всеволодовна
Работа или профессия
Неизвестно
дирижер-хоровик
Смерть
31.10.2007
Похороны
Неизвестно