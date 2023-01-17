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Вебер Фриц Францевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Макаенко Альберт Фрицович

Мать ребёнка: Ирма

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вебер Лидия Фрицовна

Мать ребёнка: Ирма

Рига, Rīga
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вебер Эрна Фрицовна

Мать ребёнка: Ирма

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирма

Смерть
Неизвестно
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