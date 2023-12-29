Селивонов Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Исходя из дат рождения детей.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещицы Пелагеи Гавриловны Чинчиковой
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1838
Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.09.1838 ст.
Дочь: (Селивонова) Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Агрипина Иосифовна
Рождение ребёнка
07.12.1839 ст.
Дочь: (Селивонова) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Агрипина Иосифовна
Рождение ребёнка
19.01.1843 ст.
Дочь: Кенина? (Селивонова) Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Селивонова Агрипина Иосифовна
Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.
Сын: Селивонов Яков Васильевич
Мать ребёнка: Селивонова Агрипина Иосифовна
Смерть
Неизвестно