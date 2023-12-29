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Селивонов Василий Сергеевич

Место рождения

Кривоносовка, Сумська область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Селивонов Сергей Максимович

Мать: Селивонова Феодосия Петровна

Кривоносовка, Сумська область
Исходя из дат рождения детей.
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин помещицы Пелагеи Гавриловны Чинчиковой
Место жительства
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область
Бракосочетание
1838

Жена: Селивонова Агрипина Иосифовна

Исходя из дат рождения детей.
Рождение ребёнка
14.09.1838 ст.

Дочь: (Селивонова) Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Селивонова Агрипина Иосифовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
07.12.1839 ст.

Дочь: (Селивонова) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Селивонова Агрипина Иосифовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
19.01.1843 ст.

Дочь: Кенина? (Селивонова) Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Селивонова Агрипина Иосифовна

Кривоносовка, Сумська область
Рождение ребёнка
23.10.1845 ст.

Сын: Селивонов Яков Васильевич

Мать ребёнка: Селивонова Агрипина Иосифовна

Кривоносовка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
Кривоносовка, Сумська область

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