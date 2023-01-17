Мосева (Дунова) Варвара Семёновна
Место рождения
Дата рождения26.11.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871 ст.
Отец: Дунов Семён Михайлович
Мать: Дунова Варвара Матвеевна
Бракосочетание
09.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
12.10.1898 ст.
Дочь: Мосева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
22.10.1900 ст.
Дочь: Мосева Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.
Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
24.10.1909 ст.
Сын: Мосев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно