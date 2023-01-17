Мосева (Дунова) Варвара Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосева (Дунова) Варвара Семёновна

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Место рождения

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

26.11.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1871 ст.

Отец: Дунов Семён Михайлович

Мать: Дунова Варвара Матвеевна

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.01.1895 ст.

Муж: Мосев Василий Михайлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.10.1898 ст.

Дочь: Мосева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1900 ст.

Дочь: Мосева Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.09.1903 ст.

Сын: Мосев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1908 ст.

Сын: Мосев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.10.1909 ст.

Сын: Мосев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мосев Василий Михайлович

Большая Кандарать, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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