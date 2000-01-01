Бушланов Тихон Ермилович
Место рождениядер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Дата рождения16.06.1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1804
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Бушланова Анисья Ларионовна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лавия Тихоновна
Мать ребёнка: Бушланова Анисья Ларионовна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Минодора Тихоновна
Мать ребёнка: Бушланова Анисья Ларионовна
дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно