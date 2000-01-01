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Бушланов Тихон Ермилович

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Место рождения

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии

Дата рождения

16.06.1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1804

Отец: Бушланов Ермил Ульянович

Мать: Бушланова Евдокия (Авдотья)? Ермиловна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бушланов Ефим Тихонович

Мать ребёнка: Бушланова Анисья Ларионовна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лавия Тихоновна

Мать ребёнка: Бушланова Анисья Ларионовна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Минодора Тихоновна

Мать ребёнка: Бушланова Анисья Ларионовна

дер. Ленская Туринского уезда Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушланова Анисья Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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