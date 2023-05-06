Жарко Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.01.1820
Отец ребёнка: Жарко Моисей Ильин
Рождение ребёнка
28.12.1822
Дочь: Анастасия Моисеева
Отец ребёнка: Жарко Моисей Ильин
Рождение ребёнка
28.12.1822
Отец ребёнка: Жарко Моисей Ильин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жарко Моисей Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жарко Моисей Ильин
Смерть
Неизвестно