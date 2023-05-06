Жарко Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖарко Елена Васильевна

Жарко Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1820

Сын: Жарко Сильвестр Моисеев

Отец ребёнка: Жарко Моисей Ильин

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.12.1822

Дочь: Анастасия Моисеева

Отец ребёнка: Жарко Моисей Ильин

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
28.12.1822

Сын: Жарко Степан Моисеевич

Отец ребёнка: Жарко Моисей Ильин

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жарко Григорий Моисеев

Отец ребёнка: Жарко Моисей Ильин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жарко Моисей Ильин

Лунинец, Лунинецкий район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close