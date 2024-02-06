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Приданникова Павлина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1910 г.р.
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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1910

Сын: Приданников Марк Васильевич

Отец ребёнка: Приданников Василий Иванович

деревня Просековка Малокрасноярской волости Тарского узда Тобольской губернии (на 1910)
ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 950, стр. 247 в эл. версии. Запись в МК № 54
Рождение ребёнка
24.05.1911 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Приданников Василий Иванович

деревня Просековка Малокрасноярской волости Тарского уезда Тобольской губернии
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приданников Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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