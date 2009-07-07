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Коровин Константин Алексеевич
Коровин Константин Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.2009
Пол
Мужской
Отец
Коровин Алексей Александрович
1979 г.р.
Мать
Коровина (Гемешева) Ольга Сергеевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2009
Отец:
Коровин Алексей Александрович
Мать:
Коровина Ольга Сергеевна
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