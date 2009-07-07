Коровин Константин Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коровин Константин Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.2009

Отец: Коровин Алексей Александрович

Мать: Коровина Ольга Сергеевна

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