Константинов Евгений Александрович
Место рождения
Дата рождения23.06.1936
Дата смерти03.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1936
Бракосочетание
30.12.1962
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
51400 Павлоград, Днепропетровская обл. Украина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.11.1993
Павлоград, Украина
Похороны
Неизвестно
Павлоград, Дніпропетровська область