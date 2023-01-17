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Константинов Евгений Александрович

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Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

23.06.1936

Дата смерти

03.11.1993

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1936

Отец: Константинов Александр Николаевич

Мать: Константипнова Мария Антоновна

Харьков, Харківська область
Бракосочетание
30.12.1962

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

51400 Павлоград, Днепропетровская обл. Украина
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.11.1993
Павлоград, Украина
Похороны
Неизвестно
Павлоград, Дніпропетровська область
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