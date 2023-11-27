(Борщевская) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1904
Дочь: Середа Марина Петровна
Отец ребёнка: Игнатенко Петр
Рождение ребёнка
1907
Сын: Игнатенко Егор
Отец ребёнка: Игнатенко Петр
Кудаево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игнатенко Петр