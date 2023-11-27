(Борщевская) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Борщевская) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
1907 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1904

Дочь: Середа Марина Петровна

Отец ребёнка: Игнатенко Петр

Рождение ребёнка
1907

Сын: Игнатенко Егор

Отец ребёнка: Игнатенко Петр

Кудаево, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игнатенко Петр

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