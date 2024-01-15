Неизвестно Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Неизвестно Герасим Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Неизвестно Василий Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неизвестно Григорий Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно
Смерть
Неизвестно