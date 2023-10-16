Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1944

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1944

Отец: Шостак Степан Григорьевич

Мать: Шостак-Гралько Елена Викторовна

Рождение ребёнка
09.01.1963

Сын: Рыбалко Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич

Рождение ребёнка
26.02.1964

Дочь: Рыбалко Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич

Рождение ребёнка
14.06.1967

Дочь: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна

Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич

Рождение ребёнка
15.06.1969

Сын: Рыбалко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич

Рождение ребёнка
08.07.1975

Дочь: Коженевская-Рыбалко Елена Михайловна

Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич

Рождение ребёнка
29.08.1988

Сын: Стрельченя Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Стрельченя Григорий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбалко Михаил Киреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельченя Григорий Дмитриевич

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