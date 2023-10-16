Стрельченя-Рыбалко-Шостак Мария Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1944
Рождение ребёнка
09.01.1963
Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич
Рождение ребёнка
26.02.1964
Дочь: Рыбалко Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич
Рождение ребёнка
14.06.1967
Дочь: Шостак-Рыбалко Мария Михайловна
Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич
Рождение ребёнка
15.06.1969
Сын: Рыбалко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич
Рождение ребёнка
08.07.1975
Дочь: Коженевская-Рыбалко Елена Михайловна
Отец ребёнка: Рыбалко Михаил Киреевич
Рождение ребёнка
29.08.1988
Сын: Стрельченя Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Стрельченя Григорий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно