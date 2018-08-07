Шевцова (Еремеева) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевцова (Еремеева) Татьяна Михайловна

Шевцова (Еремеева) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1957

Дата смерти

07.08.2018

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1957

Отец: Еремеев Михаил Егорович

Мать: Еремеева (Милюхина) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
07.08.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.