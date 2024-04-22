Акуловский Иоанн Игнатьев
Место рождения
Дата рождения24.05.1913
Дата смерти07.08.1913
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
24.05.1913
ГАКО (Курган). 235.3.3216 МК Камышевское 1913 Лл. 24 об. – 25 Р40. 24 (26) мая. Иоанн Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Игнатий Петров Акуловский и законная жена его Александра Семенова, ... Показать все
Смерть
07.08.1913
ГАКО (Курган). 235.3.3216 МК Камышевское 1913 Лл. 117 об. – 118 У78. 07 (08) августа Д.Ожогиной кр. Игнатия Петрова Акуловского сын Иоанн, 2 мес., от поноса.