Янбекова (Мавлеева) Рабига Галимовна
Место рожденияД.Калдарово Башкирия
Дата рождения1910
Дата смерти?.05.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1910
Мать: Мавлеева Фархиямал
Д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Янбеков Хусайин Хасанович
Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович
Рождение ребёнка
10.03.1928
Дочь: Ахметдинова Габида Хасановна
Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович
д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Гиззатуллина Сагида Хасановна
Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1934
Сын: Янбеков Хасайатулла Хасанович
Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1936
Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Янбеков Фарит (Канафия) Хасанович
Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 03.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович
д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Смерть
?.05.1991
? Узбекская ССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Г.Ахан гаран Узбекский ССР