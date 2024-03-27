Янбекова (Мавлеева) Рабига Галимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янбекова (Мавлеева) Рабига Галимовна

Место рождения

Д.Калдарово Башкирия

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.05.1991

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: Мавлеева Фархиямал

Д.Калдарово Башкирия
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Янбеков Хусайин Хасанович

Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович

Рождение ребёнка
10.03.1928

Дочь: Ахметдинова Габида Хасановна

Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович

д.Калдарово Юмагузинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Гиззатуллина Сагида Хасановна

Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
1934

Сын: Янбеков Хасайатулла Хасанович

Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Янбеков Урал Хасанович

Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Янбеков Фарит (Канафия) Хасанович

Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Рождение ребёнка
Около 03.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Янбеков Хасан Галимович

д.Калдарово Кугарчинский район БАССР
Смерть
?.05.1991
? Узбекская ССР
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Г.Ахан гаран Узбекский ССР
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