Сычкина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1898
Сын: Сычкин Еким
Отец ребёнка: Сычкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сычкин Никита
Отец ребёнка: Сычкин Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Сычкин Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сычкин Семён
Смерть
Неизвестно