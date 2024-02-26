Сычкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычкина Евдокия

Сычкина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1898

Сын: Сычкин Еким

Отец ребёнка: Сычкин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сычкин Никита

Отец ребёнка: Сычкин Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Сычкин Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сычкин Семён

Смерть
Неизвестно
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