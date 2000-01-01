Altman (Youdin) Raisa — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Altman (Youdin) Raisa

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Юдин (youdin) Лев (Lev)

Мать: не указана

Смерть
2000
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