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Altman (Youdin) Raisa
Altman (Youdin) Raisa
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
2000
Пол
Женский
Отец
Юдин (youdin) Лев (Lev)
1892 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец:
Юдин (youdin) Лев (Lev)
Мать: не указана
Смерть
2000
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