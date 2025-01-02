Апаев Сергей 1883 — найти родственников по фамилии на Familio

Апаев Сергей

Автор
АД
Дымова А.

мужской, родился 1883

умер 1938

Отец
Апаев ИванНеизвестно г.р.
Мать
Апаева ПелагияНеизвестно г.р.
Дети
Апаев Борис10.09.1921 г.р.
Апаев АлексейНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Апаев Иван

Мать: Апаева Пелагия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хренова (Апаева) Вера

Мать ребёнка: Апаева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Апаев Алексей

Мать ребёнка: Апаева Екатерина

Рождение ребёнка
10.09.1921

Сын: Апаев Борис

Мать ребёнка: Апаева Екатерина

Черновское, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область

Смерть
1938

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