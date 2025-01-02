Апаев Сергей
мужской, родился 1883
умер 1938
ОтецАпаев ИванНеизвестно г.р.
МатьАпаева ПелагияНеизвестно г.р.
Дети
Апаев Борис10.09.1921 г.р.
Апаев АлексейНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Апаев Иван
Мать: Апаева Пелагия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хренова (Апаева) Вера
Мать ребёнка: Апаева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Апаев Алексей
Мать ребёнка: Апаева Екатерина
Рождение ребёнка
10.09.1921
Сын: Апаев Борис
Мать ребёнка: Апаева Екатерина
Черновское, Большеболдинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1938