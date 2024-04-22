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(Грачева) Ирина Ивановна

Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

05.05.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1901 ст.

Отец: Грачев Иван Васильевич

Мать: Грачева Марфа Иосифовна

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Бракосочетание
21.11.1922 ст.

Муж: Чекалов Иван Сергеевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
он холост, род занятий хлебопашество она девица, род занятий домашн., неграмотная
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалов Борис Иванович

Отец ребёнка: Чекалов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Чекалов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Чекалов Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чекалов Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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