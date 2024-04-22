(Грачева) Ирина Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.05.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1901 ст.
Отец: Грачев Иван Васильевич
Мать: Грачева Марфа Иосифовна
Бракосочетание
21.11.1922 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
он холост, род занятий хлебопашество она девица, род занятий домашн., неграмотная
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекалов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Чекалов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекалов Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чекалов Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно