Михайла Кирюшкин Арзамас Кирюшкин/Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайла Кирюшкин Арзамас Кирюшкин/Игнатьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Кирюшка Тораев(Тарасов)

Мать: Вежава Дмитриева

Рождение ребёнка
1736

Сын: Павел Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1746

Сын: Федор Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Катерина Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Татьяна Михайлова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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