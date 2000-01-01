Михайла Кирюшкин Арзамас Кирюшкин/Игнатьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Кирюшка Тораев(Тарасов)
Мать: Вежава Дмитриева
Рождение ребёнка
1736
Сын: Павел Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Федор Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Катерина Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно