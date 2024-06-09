Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1836 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Моисеенко Николай Степанович
Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Моисеенко Иван Степанович
Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Сын: Моисеенко Леонтий Степанович
Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Моисеенко Аким Степанович
Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович
Рождение ребёнка
1861 ст.
Сын: Моисеенко Игнат Степанович
Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович
Рождение ребёнка
1864 ст.
Дочь: Моисеенко Матрена Степановна
Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович
Смерть
Неизвестно