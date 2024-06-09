Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна 1836 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Моисеенко (Яковенко) Магдалена Иосифовна

Место рождения

Чоповичи, Житомирська область

Дата рождения

1836 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чоповичи, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Степан Романович

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Моисеенко Николай Степанович

Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Моисеенко Иван Степанович

Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Моисеенко Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Моисеенко Аким Степанович

Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Сын: Моисеенко Игнат Степанович

Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович

Чоповичи, Житомирська область
Рождение ребёнка
1864 ст.

Дочь: Моисеенко Матрена Степановна

Отец ребёнка: Моисеенко Степан Романович

Чоповичи, Житомирська область
Смерть
Неизвестно

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