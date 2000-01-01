Архипов Павел
Место рожденияд. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архипов Илья
Мать: не указана
д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Рождение ребёнка
15.08.1930
Сын: Архипов Алексей
Мать ребёнка: Архипова Александра
д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидкина Мария
Мать ребёнка: Архипова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Михаил
Мать ребёнка: Архипова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Юрий
Мать ребёнка: Архипова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Архипов Константин
Мать ребёнка: Архипова Александра
Смерть
Неизвестно