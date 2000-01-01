Архипов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Павел

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Место рождения

д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архипов Илья

Мать: не указана

д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Рождение ребёнка
15.08.1930

Сын: Архипов Алексей

Мать ребёнка: Архипова Александра

д. Малые Подосинки Сухиничский район Калужской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидкина Мария

Мать ребёнка: Архипова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Михаил

Мать ребёнка: Архипова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Юрий

Мать ребёнка: Архипова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архипов Константин

Мать ребёнка: Архипова Александра

Смерть
Неизвестно
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