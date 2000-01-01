Абрамян Манвел/Миша Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Абрамян Григорий
Мать: Абрамян Марьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамэля
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роберт/Рубик
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самвел
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эрик