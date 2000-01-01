Абрамян Манвел/Миша Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамян Манвел/Миша Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Абрамян Григорий

Мать: Абрамян Марьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рамэля

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Роберт/Рубик

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самвел

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эрик

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