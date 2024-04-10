Болбот (Андрушко) Гелена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолбот (Андрушко) Гелена

Болбот (Андрушко) Гелена

Место рождения

Бояры, Свислочский район, Гродненская область

Дата рождения

05.06.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1831

Отец: Андрушко Стефан

Мать: Андрушко (Дроп) Антонина

Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Место жительства
Неизвестно
Бояры, Свислочский район, Гродненская область
Бракосочетание
11.06.1850

Муж: Болбот Миколай

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: (Болбот) Каролана

Отец ребёнка: Болбот Миколай

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Болбот Францишек

Отец ребёнка: Болбот Миколай

Рождение ребёнка
14.02.1860

Дочь: Шопик (Болбот) Анастасия

Отец ребёнка: Болбот Миколай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.