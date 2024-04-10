Болбот (Андрушко) Гелена
Место рождения
Дата рождения05.06.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1831
Отец: Андрушко Стефан
Мать: Андрушко (Дроп) Антонина
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
11.06.1850
Муж: Болбот Миколай
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: (Болбот) Каролана
Отец ребёнка: Болбот Миколай
Рождение ребёнка
Около 1858
Сын: Болбот Францишек
Отец ребёнка: Болбот Миколай
Рождение ребёнка
14.02.1860
Дочь: Шопик (Болбот) Анастасия
Отец ребёнка: Болбот Миколай
Смерть
Неизвестно