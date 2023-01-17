Зверев Анатолий Александрович
Место рождения
Дата рождения12.05.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1987
Военная служба
30.11.2006
Ларцевы поляны, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Демобилизация
03.12.2008
Анива, Анивский, Сахалинская область
Бракосочетание
22.12.2012 ст.
Жена: Зверева Ольга Генадиевна
Рождение ребёнка
29.09.2013
Сын: Зверев Родомир Анатольевич
Мать ребёнка: Зверева Ольга Генадиевна
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан