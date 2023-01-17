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Зверев Анатолий Александрович

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Место рождения

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

12.05.1987

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1987

Отец: Зверев Александр Васильевич

Мать: Зверева Валентина Александровна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Военная служба
30.11.2006
Ларцевы поляны, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Демобилизация
03.12.2008
Анива, Анивский, Сахалинская область
Бракосочетание
22.12.2012 ст.

Жена: Зверева Ольга Генадиевна

Рождение ребёнка
29.09.2013

Сын: Зверев Родомир Анатольевич

Мать ребёнка: Зверева Ольга Генадиевна

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
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