Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Николай Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белов Николай Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.09.1910
Отец ребёнка: Белов Николай Николаев
Рождение ребёнка
16.10.1911
Отец ребёнка: Белов Николай Николаев
Рождение ребёнка
08.08.1915
Дочь: (Белова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Белов Николай Николаев
Рождение ребёнка
11.03.1922
Сын: Белов Иван
Отец ребёнка: Белов Николай Николаев
Смерть
1964