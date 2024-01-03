Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Волхонская) Анастасия Семеновна

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Место рождения

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1964

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Волхонский Семён Михайлов

Мать: Волхонская (Федотова) Татьяна Козмина

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Николай Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Николай Николаев

Рождение ребёнка
17.09.1910

Сын: Белов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Белов Николай Николаев

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
16.10.1911

Сын: Белов Андрей Николаев

Отец ребёнка: Белов Николай Николаев

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1915

Дочь: (Белова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Белов Николай Николаев

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Рождение ребёнка
11.03.1922

Сын: Белов Иван

Отец ребёнка: Белов Николай Николаев

Поддубки, Асоинская волость, Тарусский уезд
Смерть
1964

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