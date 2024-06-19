Холодков Иван Димитриевич 15.09.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодков Иван Димитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1899

Отец: Холодков Димитрий Никифорович

Мать: Холодкова Дарья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холодкова (Воронова) Вера Макаровна

Рождение ребёнка
11.08.1918

Дочь: (Холодкова) Августа Ивановна

Мать ребёнка: Холодкова (Воронова) Вера Макаровна

Рождение ребёнка
11.08.1918

Сын: Холодков Александр Иванович

Мать ребёнка: Холодкова (Воронова) Вера Макаровна

Смерть
Неизвестно

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