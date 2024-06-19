Холодков Иван Димитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1918
Дочь: (Холодкова) Августа Ивановна
Мать ребёнка: Холодкова (Воронова) Вера Макаровна
Рождение ребёнка
11.08.1918
Сын: Холодков Александр Иванович
Мать ребёнка: Холодкова (Воронова) Вера Макаровна
Смерть
Неизвестно