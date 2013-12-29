Савельева Василиса Степановна
Место рождения
Дата рождения10.12.1922
Дата смерти29.12.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922
Отец: Савельев Стефан Ефимович
Мать: Мишкина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
04.08.1958
Сын: Савельев Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Трифонов Василий Андреанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксенова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
29.12.2013