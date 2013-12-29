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Савельева Василиса Степановна

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Место рождения

Новая Оживка, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

10.12.1922

Дата смерти

29.12.2013

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1922

Отец: Савельев Стефан Ефимович

Мать: Мишкина Ирина Ивановна

Новая Оживка, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
04.08.1958

Сын: Савельев Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Трифонов Василий Андреанович

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксенова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
29.12.2013
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