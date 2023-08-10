Вера Сергеевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1909 ст.
Отец: Сергей Андреевич
Мать: Елена Антоновна
Ильинская церковь, Черма 31.08.1909 Калихновщины Вера Сергеевна Калихновщины отец крестьянин Сергей Андреевич Калихновщины мать жена Елена Антоновна Калихновщины крестьянин Степан Андреевич Калихнов... Показать все
Смерть
Неизвестно