Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВера Сергеевна

Вера Сергеевна

Место рождения

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

31.08.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1891 г.р.

Мать

До 1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1909 ст.

Отец: Сергей Андреевич

Мать: Елена Антоновна

Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Ильинская церковь, Черма 31.08.1909 Калихновщины Вера Сергеевна Калихновщины отец крестьянин Сергей Андреевич Калихновщины мать жена Елена Антоновна Калихновщины крестьянин Степан Андреевич Калихнов... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.