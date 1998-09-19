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Двоеглазов Иван Егрович
Двоеглазов Иван Егрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.09.1927
Дата смерти
19.09.1998
Пол
Мужской
Отец
Двоеглазов Егор
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927
Отец:
Двоеглазов Егор
Мать: не указана
Смерть
19.09.1998
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