Двоеглазов Иван Егрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Двоеглазов Иван Егрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1927

Дата смерти

19.09.1998

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1927

Отец: Двоеглазов Егор

Мать: не указана

Смерть
19.09.1998
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