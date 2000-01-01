Тихомиров Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихомиров Николай Александрович

Тихомиров Николай Александрович

avatar

Место рождения

Костромская губерния

Дата рождения

1902

Дата смерти

24.09.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Костромская губерния
Место жительства
С 1902
Костромская губерния
Смерть
24.09.1967
Карельская АССР
Место жительства
По 1967
Карельская АССР
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close