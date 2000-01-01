Тихомиров Николай Александрович
Место рожденияКостромская губерния
Дата рождения1902
Дата смерти24.09.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Костромская губерния
Место жительства
С 1902
Костромская губерния
Смерть
24.09.1967
Карельская АССР
Место жительства
По 1967
Карельская АССР