Феврония Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Вдовин Пантелей Степанович
Рождение ребёнка
01.03.1839
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Вдовин Пантелей Степанович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Вдовин Пантелей Степанович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Вдовин Пантелей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно