Феврония Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Вдовин Пантелей Степанович

Рождение ребёнка
01.03.1839

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Вдовин Пантелей Степанович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Вдовин Пантелей Степанович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Вдовин Андрей Пантелеев

Отец ребёнка: Вдовин Пантелей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин Пантелей Степанович

Смерть
Неизвестно
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