Иванова (Васильева) Ираида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1953
Дочь: Щукина Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Иванов Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
16.01.1953
Дочь: Щукина Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Иванов Геннадий Сергеевич
Рождение ребёнка
02.06.1959
Дочь: Коробейкина Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Иванов Геннадий Сергеевич
Смерть
Неизвестно