Иванова (Васильева) Ираида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Васильева) Ираида Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1953

Дочь: Щукина Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
16.01.1953

Дочь: Щукина Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Сергеевич

Рождение ребёнка
02.06.1959

Дочь: Коробейкина Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Иванов Геннадий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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