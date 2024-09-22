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Горбачева Настасья Иосифова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Парасковья1 Михайлова

Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Параскева2 Михайлова

Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Горбачев Иван Михайлов

Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов

Черемшанка, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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