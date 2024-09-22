Горбачева Настасья Иосифова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Парасковья1 Михайлова
Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Параскева2 Михайлова
Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1844
Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Горбачев Михаил Иванов
Смерть
Неизвестно