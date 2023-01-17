Попов Давыд
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Слукина Анна Давыдовна
Мать ребёнка: Попова Вера
Подгорная, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Попов Иван Давыдович
Мать ребёнка: Попова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мария
Мать ребёнка: Попова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Вера
Смерть
Неизвестно