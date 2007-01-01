Шутова (Голубева) Мавра (Мария) Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Галина Михайловна
Отец ребёнка: Шутов Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Шутов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Шутов Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Гончарова Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Шутов Михаил Порфирьевич
Рождение ребёнка
1944
Дочь: Эмилия Михайловна
Отец ребёнка: Шутов Михаил Порфирьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2017