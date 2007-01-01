Шутова (Голубева) Мавра (Мария) Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Голубева) Мавра (Мария) Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Голубев Кирилл Клементинович

Мать: Голубева Мавра Михайловна

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Галина Михайловна

Отец ребёнка: Шутов Михаил Порфирьевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Шутов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Шутов Михаил Порфирьевич

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Гончарова Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Шутов Михаил Порфирьевич

Рождение ребёнка
1944

Дочь: Эмилия Михайловна

Отец ребёнка: Шутов Михаил Порфирьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
2017
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