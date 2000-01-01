Николай Александров
Место рожденияВологодска губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Комарова
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодска губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Комарова
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Черноземова Илари Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Вологодска губ, Вологодский уезд, Несвойская волость, д Комарова
Смерть
Неизвестно