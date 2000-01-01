Изыдор Григорьевич
Место рожденияЗаречье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область, Belarus
Дата рождения01.01.1827
Дата смерти01.01.1852
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Заречье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область, Belarus
Рождение ребёнка
01.01.1851
Дочь: Tsarev-Царёв Параскева Исидорова
Мать ребёнка: Евгения Васильевна
Заречье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область, Belarus
Смерть
01.01.1852
Заречье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область, Belarus