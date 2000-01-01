Изыдор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изыдор Григорьевич

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Место рождения

Заречье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область, Belarus

Дата рождения

01.01.1827

Дата смерти

01.01.1852

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область, Belarus
Рождение ребёнка
01.01.1851

Дочь: Tsarev-Царёв Параскева Исидорова

Мать ребёнка: Евгения Васильевна

Заречье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область, Belarus
Смерть
01.01.1852
Заречье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область, Belarus
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