Неяглов Алексей
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Неяглов ID
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Сын: Неяглов Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Концлагерь
Между 1914 и 1918
240-й пехотный Ваврский полк, плен Карпаты, концлагерь Йозефштадт г. Я́ромерж Чехия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Неяглов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно