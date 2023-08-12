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Неяглов Алексей

Место рождения

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

HI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Неяглов ID

Мать: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Неяглов Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Концлагерь
Между 1914 и 1918
240-й пехотный Ваврский полк, плен Карпаты, концлагерь Йозефштадт г. Я́ромерж Чехия
Рождение ребёнка
1921

Сын: Неяглов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Кряжи, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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