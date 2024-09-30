Раппу Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1935
Муж: Раппу Иван Иосифович
Рождение ребёнка
18.05.1936
Дочь: (Раппу) Алина Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович
Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно