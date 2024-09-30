Раппу Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаппу Ольга Петровна

Раппу Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1909 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1935

Муж: Раппу Иван Иосифович

Рождение ребёнка
18.05.1936

Дочь: (Раппу) Алина Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Иосифович

Палколово, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.