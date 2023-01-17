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Жуков Пармен Семенович

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Место рождения

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

30.01.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Жуков Семен Михайлович

Мать: Жукова Вера Прокопьевна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
09.09.1890

Жена: Жукова Матрона Семеновна

Рождение ребёнка
23.09.1892

Сын: Жуков Вячеслав Парменович

Мать ребёнка: Жукова Матрона Семеновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1895

Сын: Жуков Клавдий Парменович

Мать ребёнка: Жукова Матрона Семеновна

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
30.01.1912
Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Умер от порока сердца
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