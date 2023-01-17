Жуков Пармен Семенович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти30.01.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Жуков Семен Михайлович
Мать: Жукова Вера Прокопьевна
Бракосочетание
09.09.1890
Жена: Жукова Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
23.09.1892
Сын: Жуков Вячеслав Парменович
Мать ребёнка: Жукова Матрона Семеновна
Рождение ребёнка
28.10.1895
Мать ребёнка: Жукова Матрона Семеновна
Смерть
30.01.1912
Умер от порока сердца