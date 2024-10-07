Макотер Афанасий Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Макотер Евтихий Афанасьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Макотер Степан Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Гавриловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Макотер Игнат Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно