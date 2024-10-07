Макотер Афанасий Евтихиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макотер Афанасий Евтихиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Макотер Евтихий Афанасьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Макотер Степан Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Гавриловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Макотер Игнат Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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