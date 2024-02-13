Синчугова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синчугова Анна

Место рождения

Бавлинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1924 г.р.
Около 1926 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимпий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синчугов Алексей

Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синчугов Николай

Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
10.02.1924

Сын: Синчугов Василий

Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
Около 1926

Дочь: Пузырева (Синчугова) Татьяна

Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)

Рождение ребёнка
20.03.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)

Смерть
Неизвестно

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