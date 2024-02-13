Синчугова Анна
Место рожденияБавлинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алимпий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синчугов Алексей
Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синчугов Николай
Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
10.02.1924
Сын: Синчугов Василий
Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
Около 1926
Дочь: Пузырева (Синчугова) Татьяна
Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
Около 1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)
Рождение ребёнка
20.03.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Синчугов Егор (Георгий)
Смерть
Неизвестно